Incendio nella notte a Carbonia. Per cause da accertare intorno all’1.30 una SsangYong Tivoli è andata a fuoco in via Cannas.

Sul posto la radiomobile dei carabinieri e i vigili del fuoco di Iglesias, in quanto i colleghi di Carbonia erano impegnati fuori città per un altro intervento. Al loro arrivo non hanno potuto far altro che spegnere le fiamme che avevano già completamente distrutto la vettura.

Non si esclude alcuna ipotesi sull’origine del rogo.

© Riproduzione riservata