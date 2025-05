L'intervento era atteso da una ventina di anni considerate le sue condizioni diventate aberranti, ma oggi l'impresa d'appalto che aveva iniziato i lavori lo scorso dicembre ha completato la posa del nuovo manto d'asfalto in viale del Minatore. Si tratta di uno dei principali ingressi alla città di Carbonia, che nel corso degli anni si era ridotto in condizioni disastrose, costellato di buche, voragini, cedimenti e avvallamenti.

Con un importante appalto da 700 mila euro il Comune prima ha provveduto a far realizzare la posa del nuovo tratto di pista ciclabile nel segmento fra via Castelsardo e la rotonda di via Stazione dopodiché è stato realizzato il secondo lotto di lavori con la bitumatura dalla rotonda di via Ospedale sino alla rotonda di via Stazione di fronte ai centri commerciali. Resta da completare la pista ciclabile da via Castelsardo sino alla rotonda di via Ospedale. L'intervento si era dovuto arrestare per due mesi, in gennaio e febbraio, per problemi connessi a una delle imprese in sub appalto.

