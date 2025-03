Ancora una volta il tratto finale di via Lubiana a Carbonia è stato teatro di un incidente stradale che ha coinvolto una vettura regolarmente parcheggiata a fianco al marciapiede negli stalli appositi realizzati dal Comune.

Una vettura, per cause da verificare e su cui stanno facendo luce gli agenti della polizia locale, ha perso il controllo ieri notte e nella carambola ha colpito una macchina che si trovava adiacente al marciapiede. Notevoli i danni.

Per fortuna un ferito e niente di preoccupante. Ma l'episodio ha ridestato la protesta dei residenti perché nell'arco di un anno sono state otto le vetture colpite in quel punto finale di via Lubiana, arteria fondamentale del traffico cittadino nella parte sud della città, dove la velocità viene spesso portata a livelli eccessivi. E a fare le spese sono le macchine in sosta negli stalli appositi.

Da tempo i residenti chiedono al Comune l’installazione di uno o addirittura due dossi rallentatori della velocità.

