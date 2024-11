Un intervento capillare del genere forse non si vedeva da anni: è scattata la pulizia dei principali corsi d'acqua di Carbonia. Anche oggi la ruspa è intervenuta lungo il tratto centrale del Rio Cannas quello che corre tra il ponte di via Lucania ed il nuovo ponte in ferro a metà del viale. In precedenza un'impresa d'appalto - ingaggiata dal Comune grazie ad un accordo quadro da 200.000 euro programmato dall'assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti - era intervenuta eseguendo la pulizia del tratto che va dal campo sportivo Santa Barbara al ponte di viale Trento. Largamente pulito, tranne un piccolo settore, anche il segmento del fiume che va dalla località Cannas di sopra sino al ponte di via Lucania.

Sono attesi ulteriori lavori anche lungo il Rio Santu Milanu che a un certo punto riceve le acque del Rio Cannas e diventa un autentico fiume che costeggia Serbariu, via Lubiana e lambisce Is gannaus e altri piccoli corsi d'acqua e canali urbani. L'intervento era atteso da mesi.

