Un mese fa, dopo un’operazione non aveva abbandonato il proposito di tornare nella sua Mamoiada per ritrovare alcune amiche. Il destino ha disposto oggi diversamente per Raffaela Canneddu, morta alla veneranda età di 106 anni: era la cittadina più anziano di Carbonia.

Alla fine i postumi dell’intervento chirurgico (una frattura al femore) si sono presentati tutti d’un colpo nonostante sembrasse, considerata la tempra, che l’anziana tutto cuore, simpatia e tenacia potesse riprendersi.

La nonnina (pure l’Università di Cagliari - dipartimento Scienze - si era occupata di lei nell'ambito di ricerche sui centenari di Carbonia) aveva spento 106 candeline lo scorso maggio e siccome era in splendida forma non disdegnare buoni pranzi di carne e pesce arrosto, accompagnati da un bicchiere di vino.

Arrivò a Carbonia verso la fine degli anni Trenta e con il marito Michele Carta furono i gestori di una primissima attività commerciale di bevande.

