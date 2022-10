Sulla ciclopista di via del Minatore il Comune di Carbonia non solo non lascia, ma rilancia la posta e quasi la quintuplica: non soltanto 80mila euro per rifare il circuito di bici e pedoni, ma 500mila per rifare in realtà l’intero (a tratti disastrato) tratto stradale che rappresenta la porta d’ingresso alla città.

Si è scoperto infatti in questi giorni che l’amministrazione ha sospeso non a caso un importante progetto che avrebbe dovuto prendere le mosse adesso fra ottobre e novembre, ovvero il rifacimento della pista ciclopedonale di viale del Minatore, anello della ciclopista cittadina che però versa in condizioni malandate. Ma in condizioni peggiori, fra buche, avvallamenti, cedimenti, è la strada che ospita la ciclopista, con tratti chiusi al traffico e deviazioni necessarie per scansare voragini.

“Abbiamo deciso - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia - di usare gli 80mila euro per la ciclopista come cofinanziamenti di una nuova linea di finanziamento statale di circa 600mila euro che ci dovrebbe consentire di rifare proprio l’intera strada”.

Le possibilità sono ottime: “Non dovesse andar bene, resterebbero sempre gli 80mila per la ciclopista e a quel punto si inizierebbero subito i lavori”.

