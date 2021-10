Quando ha visto i poliziotti ha cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate in via Stazione Vecchia a Carbonia ma gli agenti della Volante lo hanno notato e deciso di effettuare un controllo.

In effetti il 29enne è stato trovato in possesso di una bustina con circa 10 grammi di marijuana e 65 euro in banconote di piccolo taglio.

In casa, nel corso di una perquisizione, sono stati recuperati inoltre due buste con la stessa sostanza per un totale di circa 50 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane, portato in commissariato, è stato arrestato.

