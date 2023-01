Un minorenne è stato fermato e riaffidato ai genitori dopo essere stato sorpreso a spacciare droga dai carabinieri di Carbonia.

Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza furtiva del 17enne fra le strade e i vicoli del paese e i militari sono entrati in azione questa mattina, dopo averlo tenuto d’occhio per una quindicina di giorni, nelle vicinanza della fermata di un autobus.

Il giovane era insieme a due ventenni, suoi clienti. Uno ha fatto cadere qualcosa quando si è avvicinata la pattuglia: come accertato poco dopo, si trattava di uno spinello. Avviata la perquisizione, il 17enne è stato trovato in possesso di 55 grammi di marijuana già divisa in dosi e materiale per il confezionamento. Forse perché inesperto, è stato totalmente collaborativo.

Uno dei ventenni aveva un grammo di marijuana e mezzo grammo di hashish, l’altro 5 grammi di marijuana. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata