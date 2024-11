Ospiti speciali oggi nel Municipio di Carbonia: nell’ambito delle visite istituzionali programmate dal Comando Provinciale dei Carabinieri, il sindaco Pietro Morittu ha incontrato il comandante Luigi Grasso, accompagnato dal comandante della Compagnia di Carbonia Enrico Santurri e del comandante di Stazione Antonio Manicone.

All’incontro erano presenti il comandante della Polizia Locale Andrea Usai, la segretaria generale Antonella Marcello, il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel, e la Giunta. Una visita cordiale in cui il generale Luigi Grasso ha rappresentato l’esigenza e la volontà di conoscere meglio il territorio, stando in contatto costante con le amministrazioni locali. Nell’occasione è stata confermata la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla cittadinanza quale presidio fondamentale a tutela della popolazione.

Concetto rimarcato anche pochi giorni fa dal prefetto in occasione dell'incontro che il sindaco ha avuto con i vertici delle forze dell'ordine per fare il punto anche alla luce del recente attentato incendiario avvenuto presso la sede dell'associazione Terza Età di via Lazio.

