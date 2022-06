Calci e pugni contro i carabinieri, al punto da costringerli a ricorrere alle cure dei sanitari.

Protagonista del folle gesto un 47enne di Carbonia, operaio e con precedenti di polizia, fermato nella notte a Sant’Antioco. L’uomo, alla guida di una Volkswagen Polo, aveva perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un’Alfa Romeo 156 parcheggiata in via Trieste. All’arrivo dei militari il 47enne dapprima ha inveito contro di loro oltraggiandoli e, in seguito, al fine di sottrarsi alla verbalizzazione, ha opposto resistenza nei loro confronti aggredendoli fisicamente.

Trasportato poi con un’ambulanza del "118" all’ospedale “Sirai” di Carbonia, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti volti a verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, ha aggredito nuovamente i carabinieri colpendoli con calci e pugni e costringendoli a ricorrere a loro volta alle cure dei sanitari.

Arrestato e denunciato a piede libero, l’uomo al termine delle formalità è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia. Previsto nella mattinata odierna il giudizio direttissimo al Tribunale di Cagliari.

