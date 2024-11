Circa 300 manifestanti tra studenti, invalidi, malati oncologici, cittadini e cittadine sono arrivati a Cagliari dal Sulcis per la "marcia per la salute" sotto l'assessorato regionale alla Sanità: l’obiettivo è incontrare l’assessore regionale Armando Bartolazzi.

Negli ultimi giorni, è stato un susseguirsi di incontri, volantinaggi, raccolte fondi per sensibilizzare la cittadinanza e invitare alla partecipazione. Diverse le assemblee svoltesi per organizzare la protesta ma anche per raccogliere le varie lamentele di chi da mesi è costretto a rincorrere medici, o sperare in una visita in tempi congrui.

La piattaforma della protesta di oggi si basa su alcuni punti non più rinviabili: lo stato dell’abbandono degli ospedali, la mancanza del personale medico infermieristico, i tanti reparti chiusi, la mancata gestione delle emergenze, i molti pazienti. «La pazienza è finita», dicono i portavoce.

© Riproduzione riservata