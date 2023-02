Erano a caccia in un’area protetta e utilizzavano pallettoni. I ranger della stazione forestale di Iglesias hanno sorpreso quattro uomini intenti in una battuta di caccia grossa in località “S’Acqua e sas ranas”, in territorio di Domusnovas, all’interno dell’oasi permanente di protezione faunistica e di cattura.

Tre sono riusciti a scappare. Uno è stato fermato: è un quarantaduenne di Gonnosfanadiga.

Nell’operazione sono stati sequestrati due cinghiali abbattuti, diverse cartucce e ulteriore materiale che potrebbe essere utile per l’identificazione degli altri responsabili.

I reati ipotizzati sono “esercizio venatorio nelle oasi di protezione faunistica” e “uso di munizione spezzata (pallettoni)”.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata