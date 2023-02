Le scadenze burocratiche incombono (sanzioni comprese) anche per il mondo della caccia, e per venire incontro ai 400 praticanti dell’attività venatoria a Carbonia, il Comune ha deciso di potenziare all'istante i servizi. In vista della scadenza del primo marzo stabilita per la restituzione dei fogli venatori, l’Ufficio Caccia per tutto febbraio sarà aperto in via del tutto eccezionale tre volte alla settimana.

L’incremento da uno a tre giorni mira a venire incontro alle esigenze dei circa 400 cacciatori che gravitano nel territorio comunale, per consentire di restituire le fogline per evitare di incorrere in sanzioni per incompleta, mancata o ritardata consegna.

L’Ufficio Caccia sarà così aperto al Front Office di piazza Roma martedì dalle 8,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12. «Le aperture straordinarie dell’Ufficio Caccia – spiega il vice sindaco Michele Stivaletta - sono state rese possibili anche grazie alla disponibilità del personale dell’ufficio Attività Produttive nonostante le carenze di organico».

