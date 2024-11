Bandiere mezz’asta al liceo Baudi di Vesme di Iglesias dove questa mattina i banchi di Aurora Marcia e Riccardo Lai, i due ragazzi morti sabato notte in un incidente stradale alle porte della città, sono rimasti vuoti.

Nessuna lezione, troppo forte il dolore per poter affrontare qualsiasi altro argomento diverso dal dramma che ha colpito l’intera comunità di Iglesias. A metà mattinata la decisione di riunire tutti i ragazzi nella palestra della scuola per provare a parlare tutti insieme di quanto accaduto, per provare a metabolizzare insieme un dolore assurdo.

Parte dei compagni di scuola di due ragazzi hanno scelto di passare la mattinata alla camera mortuaria del Cto per stare vicini sino all’ultimo ai loro amici mentre in numerose altre scuole cittadine, dove il clima era praticamente identico a quello del liceo dei due ragazzi, ci sono stati dei momenti di raccoglimento collettivo. Domani pomeriggio il funerale.

