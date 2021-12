Allarme a Teulada per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’autorimessa di via De Gasperi.

Dopo l’sos al centralino del 115, sul posto è entrata in azione una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Gli operatori sono intervenuti con due mezzi, tra cui un’autobotte, addentrandosi nella struttura in fiamme, dove hanno localizzato l’epicentro del rogo, che ha coinvolto veicoli e attrezzature.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, gli accertamenti e i rilievi per chiarire le cause che hanno innescato il fuoco.

