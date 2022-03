Momenti di apprensione questa notte a Carbonia, nella frazione di Medadeddu, per un incendio che ha completamento distrutta una vecchia fiat Panda appartenente a un pensionato di Carbonia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il loro intervento è stato provvidenziale perchè il rogo ha rischiato di coinvolgere in breve tempo un vicino deposito di gas gpl posizionato a nemmeno due metri dalla Panda.

La vettura era all'interno di un garage. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incendio che è stato avvertito dai residenti attorno alle 3.30 per l'esplosione innanzittutto degli pneumatici dell'utilitaria.

© Riproduzione riservata