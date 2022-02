Sale in auto, accende il motore e dal cofano si levano le fiamme. Ha vissuto alcuni momenti di apprensione, spavento, ma non ha subito nessuna lesione il giovane protagonista questa sera di un incidente che a Sant’Anna Arresi ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Salito sulla sua vettura, una Citroen C3, ha messo in moto ma forse era in corso una fuoriuscita di carburante e si sono levate subito le fiamme. Il ragazzo è uscito dall'abitacolo, quindi non ha corso poi alcun pericolo ma non gli è rimasto che chiedere soccorso ai pompieri. Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale fra Sant'Anna Arresi e la località balneare di Porto Pino.

