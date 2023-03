Auto in fiamme a San Giovanni Suergiu poco prima dell’alba.

Con una chiamata al 115 i vigili del fuoco di Carbonia son stati allertati per una Dacia Pick Up di proprietà di un allevatore, che si trovava parcheggiata nel marciapiede di via Vittorio Emanule, di fronte all’ingresso del consorzio agrario.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il veicolo, ormai gravemente danneggiato nella parte anteriore. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri che insieme ai Vigli del

fuoco dovranno accertare le cause dell’incendio e – visto l’orario – non si esclude nessuna ipotesi.

