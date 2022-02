Oggi intorno alle 13 una Fiat 500 che percorreva il tratto a 4 corsie della SP2 in direzione Villamassargia è rovinosamente finita fuori strada.

L'auto ha terminato la sua corsa al lato opposto della carreggiata, andando miracolosamente ad incastrarsi tra la cunetta e il guard rail, fortunatamente senza interessare gli altri veicoli che in quel momento giungevano in direzione opposta.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villamassargia per i rilievi del caso. Per recuperare la macchina è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi. Gli occupanti della 500 sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Sirai di Carbonia in codice giallo e non sono in pericolo di vita.



