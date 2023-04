«Entrare in sala operatoria rappresentava un rischio altissimo, ma era l’unico modo per scegliere la vita: per questo mi sono affidata ai medici che mi hanno liberato da un tumore che pesava oltre tredici chili».

È stata davvero quasi una resurrezione quella che Sabrina Manca, cinquantaduenne di Domusnovas, appena dimessa dal reparto di Ginecologia oncologica del Businco di Cagliari, racconta con la gioia di chi ha potuto riabbracciare la famiglia dopo quattro mesi da incubo.

«Mi ha operato il professor Antonio Macciò - spiega - a lui e alla sua équipe devo la vita».

