Con il nuovo anno sono ripresi anche le attività urbane a Carbonia da parte dell’associazione Senso Comune, nota in città per i tantissimi interventi di pulizia e sistemazione di piazze e realizzazione di alcune opere.

Come spiega la presidente Monica Pinna, «ieri siamo intervenuti in Piazza Rinascita, luogo d’incontro dei cittadini, e grazie al lavoro dei nostri volontari sono nate le “panchine gentili”, abbiamo sistemato le dieci di undici panchine presenti nella piazza, di cui 8 con un bel restyling visto che molte di esse erano logorate dall'usura e dal tempo, mentre le altre due sono state impreziosite dal colore viola (l'undicesima è la panchina rossa realizzata per la giornata contro la violenza delle donne). Su ognuna è stata apposta una piccola targa con un aforisma, un pensiero, una poesia di un grande pensatore del passato e contemporaneo. Un totem con una poesia di Alda Merini installato al fianco di una panchina viola spiega meglio di tante parole il senso della nostra iniziativa. Da oggi c'è una ragione in più per passare un po' di tempo in piazza Rinascita e di godere, all'insegna della gentilezza, della sua bellezza. Coloro che si sederanno nella piazza per una semplice chiacchierata o godersi il fresco nelle afose serate d'estate potrà contemplare la bellezza e riflettere su questi "spunti di riflessione" che abbiamo voluto regalare alla città e ai suoi cittadini».

L'associazione tiene a precisare come riportato in una delle targhe apposte su una panchina che «ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo rimane ed è immortale».

