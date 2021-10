È stato gradualmente abbandonato dal 1943 in poi, con l'inaugurazione del nuovo cimitero comunale di Carbonia, ma il vecchio cimitero ottocentesco di Serbariu non è mai stato sconsacrato e al suo interno conserva ancora diverse sepolture, comprese quelle dei primissimi pionieri che contribuirono alla nascita della cittadina mineraria.

In occasione delle festività del ponte di Ognissanti l'antico camposanto è stato interessato dalle operazioni di pulizia straordinaria del sito. Fino al 4 novembre sarà possibile visitarlo con orario continuato dalle 7:30 alle 17:30.

Nella mattinata del 2 novembre alle 10:30, il sindaco di Carbonia deporrà una corona d’alloro presso il cimitero monumentale: “La giornata dedicata ai nostri cari defunti – ha affermato il sindaco Pietro Morittu – è molto sentita e si intreccia come ogni anno al ricordo di chi ha dato la vita per gli ideali di libertà. Sono le prime ricorrenze che vivo con la fascia tricolore: invito tutta la cittadinanza a partecipare a queste celebrazioni che mantengono nel tempo un profondo significato”.



