Si sono vissuti momenti di apprensione nel corso del notte per la presenza di una mucca che pascolava in mezzo alla strada statale 126, all’uscita di Carbonia. A dare l'allarme, contattando i carabinieri, sono stati alcuni automobilisti che d'improvviso si sono visti di fronte l'animale attraversare la carreggiata da una parte all'altra nel tratto che va dal ponte di Is Gannaus sino alla frazione di Funtanona. Uno dei tratti più trafficati.

Una delle auto, diretta verso San Giovanni Suergiu, ha scansato il bovino quasi all'ultimo istante. La mucca poi, spaventata dalle vetture, ha scavalcato una recinzione. Ma tre giorni fa scena identica, e tale da costringere all'intervento i vigili del fuoco, si è registrata per la presenza nelle stesse zone di un asino scappato dalla stalla: è stato visto nel cuore della notte a spasso in mezzo alla statale sempre nei pressi di Is Gannaus. E non solo: anche due mesi fa i vigili erano stati costretti ad intervenire nella frazione per la presenza di un'altra mucca a sua volta in mezzo alla strada.

