Ancora un’auto in fiamme nella notte a Carbonia: si tratta dell'ennesimo episodio dall'inizio dell'anno.

Completamente distrutta una Volkswagen Golf vecchio modello che era parcheggiata all'inizio di via Dalmazia adiacente ad un complesso residenziale.

L'allarme dato dai residenti è scattato poco prima delle 2 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma: della vettura non è rimasto praticamente nulla.

Le fiamme potrebbero essere scaturite dal vano posteriore: sembra fortemente avvalorata l'ipotesi (tuttavia tutta da confermare) che si sia trattato di un incendio di natura dolosa.

Il rogo ha danneggiato in maniera per fortuna molto leggera le pareti del palazzo. Preoccupazione fra i residenti. Accertamenti in corso.

