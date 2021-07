Non c'è pace per le aree attorno e limitrofe ai campi rom di via del Minatore a Carbonia: dopo il rogo che anche stamattina ha costretto all'intervento i vigili del fuoco, un'ora fa i pompieri sono dovuti tornare nei medesimi luoghi perché qualcuno ancora una volta si sarebbe divertito ad appiccare un rogo nelle zone che da un mese circa sono finite nelle mire dei piromani e teppisti. Eventi che hanno pericolosamente messo a rischio anche alcune abitazioni ed esercizi commerciali.

Le squadre stavolta sono potute intervenire anche grazie al fatto che in seguito ai recenti incendi, una parte delle aree un tempo inaccessibili sono state invece rese percorribili dall'automezzo. Dal momento che la scia di fuoco pare inarrestabile, questo potrebbe costituire un fattore alleato nelle ipotesi in cui gli attacchi dovessero proseguire. Intanto anche il Comune esprime preoccupazione per quanto si sta verificando da tempo nella vasta zona a nord della città.

