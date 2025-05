Raffica di controlli sulle strade del Sulcis Iglesiente da parte dei i Carabinieri delle Stazioni di Iglesias e Villamassargia, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Iglesias.

Durante il servizio un giovane di Villamassargia, che viaggiava su un ciclomotore privo di targa, copertura assicurativa e titolo di guida, è stato trovato in possesso di un machete. Per questo, oltre ai provvedimenti per le infrazioni stradali, è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di arma od oggetto atto ad offendere.

Sanzioni anche per un operaio 57enne di Iglesias risultato positivo all’alcoltest con un tasso quasi triplo rispetto al consentito (la patente gli è stata ritirata e la vettura su cui viaggiava sottoposta a sequestro) e per un ragazzo di Gonnesa, trovato in possesso di dosi di hashish.

Altri due giovani, un venticinquenne di Iglesias e un diciottenne di Gonnesa, sono stati segnalati invece alla Prefettura quali assuntori di droga perché trovati in possesso di marijuana e hashish.

Nel corso dei controlli dell’Arma degli ultimi giorni nell’Iglesiente sono state identificate in totale oltre settanta persone e controllati decine di veicoli e attività commerciali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata