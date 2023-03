Sono scattati oggi i lavori di sistemazione delle strade comunali di Carbonia. L'intervento finanziato con 620mila euro dal Comune in parte con fondi regionali in parte con fondi municipali, è finalmente iniziato nel comparto che riguarda via Manzoni, Bellini Alfieri e strade limitrofe che erano in condizioni compromesse.

D'intesa con Abbanoa, che dovrà eseguire dei tagli stradali nelle prossime settimane finalizzati alla sistemazione della rete idrica, l'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Manolo Mureddu ha deciso di rimodulare il cronoprogramma concentrandosi chiaramente sulle strade maggiormente disastrate dalla città dove non sono previsti interventi della società idrica regionale.

Il lavoro odierno ha comportato la posa di un nuovo manto di bitume in alcuni tratti che erano letteralmente costellati di buche e cedimenti. Purtroppo è quasi l'intera città nelle stesse condizioni del comparto in cui oggi gli operai hanno dato il via ai lavori. Questo significherà infatti ottenere dalla Regione finanziamenti ancora più ingenti per proseguire gli interventi.

