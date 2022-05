Una 49enne torinese, domiciliata a Carbonia, è stata arrestata ieri nella città del Sulcis dai carabinieri della compagnia locale per furto aggravato ed evasione.

La donna, disoccupata e con precedenti denunce a carico, e sottoposta al regime degli arresti domiciliari, è stata infatti identificata come l’autrice di furti commessi ai danni della farmacia di via Gramsci e del discount MD di via Roma.

La 49enne è stata trovata in possesso di merce varia sottratta agli esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 400 euro.

La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori e la donna è stata posta ancora in regime di arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la giornata di oggi al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

