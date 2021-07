Realizzazione di deposito non controllato di rifiuti speciali non pericolosi.

Con quest’accusa i carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno denunciato una 34enne del luogo, con precedenti denunce a carico, titolare di una rivendita di pneumatici.

Nel corso di un controllo eseguito sul territorio è stato scoperto che la donna, vicino alla sua attività commerciale, aveva accatastato 30 metri quadri di pneumatici fuori uso, classificati quale rifiuto speciale non pericoloso, in un’area priva di impermeabilizzazione e copertura per la protezione dagli agenti atmosferici.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata