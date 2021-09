Nessuna sorpresa dell'ultima ora: a Gonnesa sono tre le liste in corsa per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Il sindaco uscente Hansel Cabiddu si presenta con la lista "Per il Bene Comune Gonnesa", mentre l'ex sindaco ed ex consigliere regionale Pietro Cocco è il candidato sindaco della lista "Uniti per Gonnesa" e Antonello Casu, ex consigliere comunale, è a capo della lista "Per il Nostro territorio".

Tra i trentacinque aspiranti consiglieri, alcuni hanno già avuto esperienze amministrative nelle precedenti legislature, una buona parte è alla prima candidatura. La presenza femminile accomuna le tre liste: quattro donne candidate (su dodici posti a disposizione) per ciascuna compagine.

L'appuntamento con le elezioni amministrative è per il 10 e l'11 ottobre.

