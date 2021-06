Dopo la civica benemerenza, ora arriva anche il nullaosta del Consiglio affinché gli venga presto dedicata una piazza o una via. Tutto in onore e in memoria di Modesto Melis, scomparso circa 4 anni fa, nato a Gairo nel 1920 e giunto a Carbonia nel periodo della sua fondazione,1938.

Modesto Melis è stato uno dei testimoni diretti del campo di concentramento nazista di Mauthausen. Negli anni della Seconda guerra mondiale era un paracadutista della “Folgore” ma dopo l’armistizio del '43 si ritrovò sbandato. Scelse la fuga dai nazifascisti e quando venne catturato fu accusato di lavorare per i partigiani. Finì a Gusen, sottocampo di Mauthausen. Si salvò dalla camera a gas lavorando nelle officine meccaniche. Molti anni dopo Modesto è voluto ritornare in visita nel lager e ha sempre voluto parlare con gli studenti della sua terrificante esperienza.

Ora la città tutta con i suoi esponenti di maggioranza e opposizione ha deciso che una via o una piazza di Carbonia sarà a lui dedicata.

