Una panchina rossa per significare la lotta contro la violenza sulle donne è stata inaugurata questa mattina in piazza Ciusa a Carbonia grazie a una iniziativa che ha visto la sinergia della Conad, del Comune, della delegazione sportiva Uisp e della chiesa. L'importante arredo urbano è stato collocato in uno dei punti più frequentati della città e, come sottolineato dall'assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini e dall'imprenditore Enrico Lepuri, "vuole essere la testimonianza di un'attenzione crescente verso un odioso fenomeno che purtroppo continua a registrare anche nel Sulcis Iglesiente numeri sempre più preoccupanti".

Il richiamo a una maggiore sensibilità è stato offerto anche da don Giampaolo Cincotti, presente all’inaugurazione della panchina con i dirigenti della Uisp sezione Cagliari. A breve distanza, in piazza Rinascita, è presente un'altra panchina rossa posizionata un anno fa.

