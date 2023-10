Arrivano dieci milioni di euro per i Comuni sardi, come contributo per far fronte all'aumento delle indennità degli amministratori locali (sindaci, assessori e consiglieri).

Così come avvenuto per i Comuni in sofferenza economica (a cui verranno erogati 15 milioni di euro per l'anno in corso), sempre in riferimento al sostegno per gli Enti locali da parte della Regione, è stata sbloccata anche per il 2023 la procedura che consente di parametrare il trattamento economico dei sindaci delle città metropolitane, degli altri Comuni sardi (compresi i membri delle Giunte e dei Consigli comunali) e degli amministratori locali a quello dei presidenti delle Regioni.

La Giunta regionale su proposta dell'assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, ha confermato i criteri già individuati in sede di Conferenza permanente Regioni-Enti locali (e che hanno consentito nel corso del 2022 di erogare la tranche prevista nel triennio, ovvero 10 milioni ad annualità). «Accelerando l'iter che porterà all'erogazione delle risorse», spiega salaris, «la Regione conferma il suo ruolo di sostegno ai sindaci, schierati quotidianamente in prima linea, sempre pronti a intervenire nelle emergenze e impegnati per garantire i servizi essenziali ai cittadini».

(Unioneonline)

