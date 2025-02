Piero Muresu, imprenditore di Ossi nel settore dell'intrattenimento, è il nuovo coordinatore regionale del Silb Fipe, il Sindacato italiano locali da ballo.

Sessantaquattro anni, sposato, due figli, Piero Muresu ha iniziato l'attività di gestore di discoteche nel 1982 assieme al fratello Peppino, dal 1983 gestisce ad Ossi la discoteca Blu Star, mentre dal 1990 al 2015 ha animato le estati algheresi alla Siesta. Coordinatore territoriale per il Nord Sardegna da oltre quindici anni e membro della commissione nazionale dei probiviri, assume ora l'incarico di coordinatore regionale, che conserverà fino al 2027.

Pieru Muresu illustra i numeri e le problematiche del settore locali da ballo: «In Sardegna abbiamo circa 150 attività con oltre 2.500 addetti, una bella realtà che nella nostra isola è molto importante per quello che riguarda la filiera turistica, perché è normale che l'intrattenimento richiami i giovani. Le criticità sono soprattutto i cambiamenti di questi ultimi anni. Nel periodo post covid le attività di sono evolute, hanno cambiato la loro offerta. La discoteca degli anni '90 non esiste più, adesso funzionano i grandi eventi, oppure le location che, oltre al servizio di ristorazione, offrono anche il piccolo intrattenimento. Logicamente devono avere le caratteristiche idonee per fare l'intrattenimento danzante, infatti ne abbiamo accolte diverse in associazione, che si sono messe in regola con i requisiti necessari per poter svolgere questa attività. Nel futuro, per rimanere in un mercato frammentato, sarà necessario seguire con attenzione le tendenze dei giovani vista la continua evoluzione del settore».

Nella sua nuova veste Muresu, ha ricevuto la visita del presidente nazionale Maurizio Pasca, accompagnato dall'amministratore Paolo Arterio, che si è svolta a Sassari nella sede di Confcommercio.

