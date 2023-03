La Via Crucis diocesana a Porto Torres tocca la chiesetta di Balai Vicino, luogo di pellegrinaggio dei fedeli devoti ai Santi Martiri turritani, Gavino, Proto e Gianuario, patroni della città. Domani, venerdì 24 marzo, una lunga processione guidata dai sacerdoti dell’area pastorale turritana, don Salvatore Masia, don Michele Murgia e don Boniface Da, partirà alle 17 dal piccolo edificio di culto davanti al mare, per procedere verso la basilica di San Gavino dove verrà celebrata la santa messa.

Un cammino che attraversa via Balai, via Sassari e via Manno, prima di arrivare in piazza Martiri Turritani. La celebrazione è l’ultimo degli appuntamenti che hanno visto coinvolti i vari Uffici diocesani. Un percorso di compassione per prendersi cura e crescere nella fraternità, una devozione che evoca il pellegrinaggio lungo la via dolorosa verso Gerusalemme.

La chiesa, nota anche di San Gavino a Mare, fu costruita attorno al 1850 su un sito scelto perché, secondo la tradizione, vi vennero sepolti i corpi dei tre martiri, dopo essere stati decapitati per volontà di Barbaro, governatore romano della Sardegna e della Corsica.

