Fiato ai fiati. Dapprima al BatorSax, quattro sassofonisti che si esibiranno mercoledì alle 19 al “Canepa” di Sassari nell'ambito de “I mercoledì del Conservatorio”; poi, venerdì., sempre alle 19, alla Brass Band del Conservatorio. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Il BatorSax è composto da Edoardo Rosa (sax soprano), Giuseppe Bussu (sax contralto), Gianluca Deiana (sax tenore) e Francesco Scognamillo (sax baritono). Il programma prevede brani di Eugène Bozza, Jean Francaix, Jerome Naulais, Giancarlo Zedde, Javier Girotto e, in prima esecuzione assoluta, “The tree of life”, di Dario Sanna.

Due giorni dopo spazio alla Brass Band del Conservatorio diretta da Lorenzo Pusceddu: 26 elementi tra trombe, corni, eufonio, tromboni, tube e la sezione delle percussioni sul palcoscenico della sala Sassu per il concerto finale di un progetto nato con l’obiettivo di coinvolgere tutte le classi di ottoni del Canepa. Il repertorio scelto parte dalla musica antica per arrivare alla musica dei giorni nostri, senza dimenticare alcuni capisaldi della letteratura per ottoni.

