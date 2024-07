Un passo indietro nella storia per rievocare il Viaggio del Postale, manifestazione giunta alla sua XXIX edizione.

L’evento è stato presentato nella sala convegni del museo della Tonnara di Stintino dalla sindaca Rita Vallebella, alla presenza delle autorità civili e miliatri e dell’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda. L’iniziativa ripropone ogni anno la suggestiva e simbolica consegna del pacco postale che viaggiava su una imbarcazione a vela latina da Stintino a Porto Torres.

Domani sabato 27 luglio ci sarà l’apertura straordinaria dell’Uffico Postale, in via Cala D’Oliva, per l’annullo della posta che sarà spedita via mare con il “Postale”.

Sabato 3 agostoa alle 10, presso il pontile della Cormorano Marina si ripeterà la rievocazione storica della consegna del sacco postale, da parte del funzionario delle Poste Italiane al sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas. Quest’ultimo la consegnerà al comandante del “Postale”, come avveniva in passato con Clemente Bonifacino che, con una bilancella "Buona Difesa", istituì il primo collegamento commerciale.

Talvolta, quando il mare non consentiva di viaggiare, il sacco postale veniva trasportato, in assenza di strade, a cavallo o da persona di fiducia che andava e tornava da Porto Torres a piedi lungo la costa. Il comandante della Capitaneria di porto turritana, Giuseppe Cannarile, dopo un breve saluto consentirà il viaggio del Postale verso Stintino. Durante la traversata sarà accompagnata da altre imbarcazioni a vela latina e da altri natanti dei soci della Lega navale italiana.

© Riproduzione riservata