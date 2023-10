«L’Amministrazione Comunale di Torralba, da sempre attenta ad una fruizione sostenibile del territorio ed in considerazione della inadeguata offerta alberghiera presente nel territorio comunale e alla presenza giornaliera di passaggio di caravan e camper, intende realizzare un’area attrezzata per la sosta temporanea degli stessi in modo da potere offrire un idoneo servizio al turismo itinerante e agevolare la sosta anche per tempi medio lunghi dei turisti all’interno del territorio comunale. L’ubicazione di tale area è stata individuata all’interno del centro abitato, in via Fontana, in adiacenza alla piazza su cui insiste la storica fontana dei Quattro Leoni e l’antico lavatoio comunale».

Lo si legge nella relazione tecnico del progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale di Torralba guidata dal sindaco Pier Paolo Mulas che ha dato il via libera alla realiazzione di una area di sosta camper in via Fontana. Una decisione che va a supporto della promozione turistica del territorio, dove spicca su tutti il famoso Nuraghe Santu Antine.

«Nel sito potranno sostare cinque camper contemporaneamente e utte le piazzole saranno dotate di un impianto di illuminazione notturna con sistema a led e di colonnina di ricarica - prosegue la relazione tecnica -. A valle delle aree destinate alla sosta sarà presente un pozzetto di scarico a terra, in acciaio inox e autopulente, per acque grigie e nere da scarichi del tipo nautico e uno a colonna per scarichi del tipo chimico, completi di rubinetto acqua per la pulizia delle cassette e colonnina di pagamento tramite carta di credito. Verrà ricavata all’interno dell’area una apposita zona dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti, e verrà destinata un’area verde destinata agli animali d’affezione La gestione degli arrivi e delle partenze degli ospiti, per il momento non sarà oggetto di controlli e potrà essere affrontata, successivamente, adottando sistemi più o meno automatizzati che funzionino, per esempio, mediante l’utilizzo di sbarre di accesso e tessere a scalare. L’Amministrazione comunale si riserva di stabile in futuro le modalità di gestione dell’area».

© Riproduzione riservata