Anche quest'anno, ha riscosso grande successo la mostra micologica regionale promossa a Torralba dal gruppo micologico torralbese in sinergia con il comune, la Pro loco e la Regione.

Un evento che si è sviluppato in tre giorni: nella giornata di sabato 18 novembre è stata inaugurata l'esposizione delle varie tipologie di funghi, dei quali sono stati specificati l'habitat naturale e la commestibilità. Inoltre gli organizzatori hanno voluto proporre anche un convegno dove, attraverso la collaborazione di esperti del settore, sono state esposte le varie tipologie di funghi.

Non è mancato un evento motoristico con il motoraduno "Motofunghi", che ha attraversato alcuni paesi del Meilogu. Spazio anche al concorso gastronomico dove, ovviamente, sono state proposte pietanze a base di funghi. Nella giornata di lunedì 20 novembre si è voluto rinnovare l'appuntamento con le scolaresche che hanno avuto modo di visitare la mostra.

Per continuare a promuovere la passione per i funghi, il gruppo micologico torralbaese ha organizzato un corso di micologia che si terrà, sempre a Torralba, sabato 9 e domenica 10 dicembre, per proseguire con altri tre fine settimana. Il corso è aperto a tutti gli appasionati di micologia.

