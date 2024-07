Questa mattina nella sala consiliare del comune di Tissi si è svolta la presentazione del progetto di messa in sicurezza dell’incrocio tra le due strade provinciali sp 3 e sp 15. Il sindaco del comune di Tissi Gian Maria Budroni insieme ai sindaci di Ossi Pasqualino Lubinu, di Usini Antonio Brundu, di Brundu, di Uri Matteo Dettori, di Ittiri Antonio Sau, e di Putifigari Antonella Contini, hanno incontrato l’amministratore della Provincia di Sassari Pietro Fois, il dirigente alla Viabilità e i tecnici della Provincia di Sassari, progettisti e all’assessore regionale Antonio Piu per esaminare il progetto che interessa l’attuale incrocio a raso.

«L’incontro congiunto tra comuni, Provincia e Regione è sempre un momento significativo, lo è ancor di più se avviene per condividere l’idea progettuale che risolverà le problematiche e i pericoli che ogni giorno corrono le nostre concittadine e i nostri concittadini pendolari, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori. L'attuale incrocio a raso sarà sostituito con piani sfalsati che risolveranno definitivamente la pericolosità», ha commentato il sindaco di Tissi, Gian Maria Budroni. «Chiediamo, con urgenza, lo stanziamento delle risorse da parte della Regione nell’interesse di tutto il territorio».

È la richiesta che il primo cittadino di Tissi, assieme a tutti i colleghi sindaci dei comuni coinvolti, all’amministratore e al dirigente alla viabilità della Provincia di Sassari hanno rivolto all’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu. «Siamo certi che l’assessore si impegnerà concretamente per stanziare le risorse necessarie alla risoluzione delle criticità, mettendo in sicurezza la strada. Ringrazio da ora, l’Amministratore e il dirigente alla viabilità della Provincia di Sassari per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nell'attivarsi sin da subito alla risoluzione del problema che un anno fà abbiamo sollevato nel sit-in».

