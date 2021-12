Auto danneggiata e tanta paura sulla direttissima che da Sassari conduce verso il paese di Osilo. Un’auto si è scontrata con un cinghiale mentre percorreva la strada di Acchettas.

Un animale di grossa taglia, rimasto ucciso dopo il forte impatto che ha provocato seri danni alla vettura, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone a bordo. Spuntato improvvisamente dalle campagne vicine, il cinghiale ha attraversato la carreggiata e l’automobilista non è riuscito ad evitarlo.

Il muso dell’auto è stato aperto sul lato destro mentre il fanale fendinebbia è uscito dalla sua sede. A complicare le cose la mancanza di illuminazione su quel tratto di strada e la quasi assenza di copertura telefonica.

Attimi concitati per il conducente che, uscito dall’auto con difficoltà, si è reso conto di aver investito l’animale. Sul posto sono intervenuti gli uomini della compagnia barracellare di Sassari coordinati dal comandante Giuseppe Solinas che, nel rispetto della procedura, ha chiesto l’intervento di un veterinario della Assl. Presente anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Sassari per i rilievi di legge.

© Riproduzione riservata