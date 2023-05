Fili elettrici scoperti, erbacce ovunque, piante infestanti e, soprattutto, nell’area giochi mancano le strutture per bambini.

E’ la fotografia dello stato di degrado e incuria del parco giochi di Pozzo San Nicola, una frazione del comune di Stintino situata nel territorio della Nurra. I pericoli si nascondono dappertutto, e i più esposti sono i bambini, maggiori fruitori dell’area giochi. I pali della illuminazione pubblica ormai presentano fili elettrici scoperti e facilmente raggiungibili dai piccoli, le erbacce sono cresciute lungo l’area e all’interno dove non è presente neppure un’aiuola e le fioriere sono state distrutte, un posto dimenticato in cui gli insetti prolificano, con pulci e zecche che rappresentano un rischio per chi frequenta il parco ormai privo dei giochi.

Poche le strutture sopravvissute al degrado, e pure le panchine offrono un’immagine poco decorosa. I residenti sperano in un intervento immediato dell’amministrazione comunale, affinché si attivino per avviare un’opera di recupero e di manutenzione straordinaria al fine di restituire alla comunità un luogo di aggregazione e di divertimento per i bambini.

