«Ci mancava solo il ministro Salvini, che si erge ora a salvatore della patria e annuncia lo sblocco come dono di Natale. Non si capisce, piuttosto, perché non si sia andati già in appalto».

L’ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, si riferisce all’ultimo lotto della Sassari-Alghero, la statale 291 che si ferma a Rudas e fatica a proseguire fino all’ingresso della città catalana. «Il ritardo è vergognoso, come ho avuto modo di dirgli anche personalmente in un casuale incontro a Roma, qualche settimana fa, nello spazio Sassoli di piazza Venezia», racconta il consigliere Bruno.

Già a settembre il presidente Christian Solinas, in qualità di commissario per le opere strategiche della Sardegna, aveva assicurato l’imminente appalto, indicando anche la copertura delle risorse aggiuntive, da reperire mediante il definanziamento di un tronco della strada 554 nel cagliaritano. Poi più niente. Mancano gli ultimi chilometri a quattro corsie, con il risultato che all’altezza di Rudas la strada diventa un imbuto.

«Il completamento della Sassari-Alghero è strategico e fondamentale per lo sviluppo del territorio del nord Sardegna e non solo per Alghero, una strada da completare e per la quale non mancano certamente le risorse», sottolinea Bruno. «Basta parole, basta propaganda, nessun regalo, semmai un pauroso ritardo: si inizino subito i lavori», conclude.







