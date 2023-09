Chieste sei condanne ieri in tribunale a Sassari nei confronti di altrettante persone accusate di traffico e detenzione di stupefacenti tra Sassari, Nuoro, Ittiri, Alghero e Cagliari nel 1999.

Un presunto smercio che avrebbe avuto in Francesco Baingio Douglas Fadda, secondo quanto riferisce l’accusa, il primo riferimento, e attorno al quale sarebbero poi ruotati tutti gli altri finiti a processo.

E proprio al 47enne, condannato all’ergastolo per l’omicidio, nel 2020 a Sorso, di Zdenka Krejcikova, è arrivata la richiesta più pesante: 6 anni e 4 mesi. Per gli altri due, Rocco Rossi e Sebastiano Mannu, come Fadda difesi tutti dall’avvocato Carlo Foddai, il pm Antonio Pala ha chiesto rispettivamente 6 e 4 anni. Sei anni anche per Giovanni Urpi, assistito dalla legale Marinella Madeddu, 6 per Piergiorgio Cogotti, il cui avvocato è Ignazio Ballai, 6 anni infine anche per Marco Zoppi, difeso da Giuseppe Luigi Cucca. Derubricazione e l’avvenuta prescrizione per Antonello Cosseddu, seguito dal legale Alberto Passino.

A fine ottobre, come disposto dalla giudice Silvia Masala, le repliche e la sentenza.

© Riproduzione riservata