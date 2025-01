Si apre il ciclo di appuntamenti nel comune di Sorso per celebrare la Giornata della Memoria. Lunedì 27 gennaio, dalle 16 alle 18, nello spazio dedicato al Centro di aggregazione sociale, il Centro per le Famiglie di Sorso e Centri in Rete presentano un evento di ricordo e riflessione sull'Olocausto, aperto a tutta la cittadinanza.

Dopo i saluti dell’assessore alle Politiche sociali, Istruzione e Pari Opportunità Serena Camboni, le operatrici e gli operatori del Centro presenteranno l’evento. Si aprirà con la proiezione del video "Il valore della vita umana" e del cortometraggio “Oltre il filo”, tratto dal film “Il bambino col pigiama a righe”. Si proseguirà con una rappresentazione teatrale portata in scena dai ragazzi che frequentano il Centro e la Ludoteca per chiudere dopo uno spazio di riflessione con il messaggio di pace della canzone “Gam Gam”. Martedì 28 gennaio, dalle 16 alle 18.30, sarà ancora il Centro per le Famiglie ad ospitare la proiezione del film “Jojo Rabbit”, commedia sul nazismo tratta dal romanzo Il cielo in gabbia e vincitore dell'Oscar e del Bafta per la migliore sceneggiatura non originale nel 2020. Presso la Biblioteca comunale “Salvatore Farina” (via Siglienti), come di consueto in occasione della Giornata della Memoria, sarà disponibile una selezione dei testi a tema tra quelli più significativi del catalogo. Tra le iniziative dedicate, lunedì 27 gennaio, dalle 17 il pomeriggio sarà dedicato alla lettura e al laboratorio creativo sul testo di “La Portinaia di Apollonia”, per ragazzi dai 6 ai 10 anni. Giovedì 30 gennaio alle 10, è in programma un laboratorio con gli studenti di una classe della scuola primaria, che leggeranno “La città che sussurrò”, la favola vera di Annet, bambina danese negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un libro illustrato che racconta la storia di un villaggio di pescatori, durante l'occupazione nazista, e dei suoi abitanti mobilitati silenziosamente per salvare migliaia di ebrei danesi e stranieri nascosti nelle case, nelle chiese e nei fienili prima di traghettarli sull'altra sponda del mare, in Svezia, verso la libertà. Al termine della lettura i bambini costruiranno un piccolo villaggio con i loro pensierini da portare in classe.

© Riproduzione riservata