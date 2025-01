Brutto incidente a Sorso nel pomeriggio. Due autovetture, una Panda e una Golf, si sono scontrate – per cause in fase di accertamento – in viale Porto Torres all’incrocio con via Cambosu. Un impatto potente, che ha distrutto l’utilitaria finita contro il marciapiede e un palo della luce caduto al suolo.

Sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco per estrarre l’uomo che pareva incastrato nell’abitacolo ma, alla fine, questi è riuscito da solo a uscire dalla propria autovettura.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero state conseguenze gravi per i due automobilisti, portati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

