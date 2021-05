Un bypass (o una nuova deviazione) all'altezza del ponte crollato sul Rio Pedruganu, nei pressi del bivio per Sorso, al chilometro 6 della strada provinciale 81, ovvero la litoranea più importante del nord Sardegna. È questa la soluzione provvisoria decisa dai tecnici della Provincia di Sassari, che per lo meno servirà a far scorrere il traffico, interrotto da mesi. Gli automezzi transiteranno in una sola corsia, con senso di marcia alternato, regolato da due semafori. I tempi di realizzazione del nuovo ponte, sempre a carico della Provincia, si sono purtroppo dilatati sino al prossimo autunno. Inevitabile quindi, in vista dell'imminente stagione estiva, la soluzione tampone adottata, che almeno permetterà il passaggio ai veicoli. Il by pass è lungo circa 400 metri. "Meglio di niente - afferma un operatore economico della zona - Almeno con questa nuova deviazione si ricomincerà a vedere qualcuno anche dalle nostre parti, dopo mesi di isolamento, e non solo imputabili alla pandemia". Foto del by pass all'altezza di Rio Pedruganu.

