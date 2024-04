Domani, venerdì 5 marzo dalle 9 alle 13, chiuderà al traffico la strada provinciale 81, sulla litoranea della Marina di Sorso-Platamona-Porto Torres. Lo ha disposto con una ordinanza la Provincia di Sassari, per consentire l’esecuzione in sicurezza e in assenza di traffico, delle prove di carico dell’impalcato dell’opera d’arte relativa all’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e del consolidamento del ponte Silis. Si tratta di una chiusura temporanea della provinciale nel tratto della “Litoranea - S.S. 200 - Marina di Sorso - Platamona — Porto Torres” dal Km 0+000 al Km 6+000”, un percorso stradale riaperto al traffico il 23 dicembre scorso dopo due anni di chiusura per lavori di manutenzione, in prossimità del Rio Pedrugnanu. Tre milioni e 200mila euro l’importo complessivo dell’opera d’arte, un ponte lungo cinquanta metri con due campate da venticinque che ha superato le prove di carico ed è stato costruito per supportare un livello idrico superiore a quello che ha provocato nel 2014 il cedimento della struttura preesistente, causandone la conseguente interruzione della strada.

