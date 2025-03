Il Comune di Sorso ha pubblicato un bando per la concessione di aree verdi nel territorio comunale attraverso il quale assegnerà appezzamenti di terreno, ad uso gratuito, da adibire a uso ortivo. L’amministrazione per l’avvio del progetto, ha individuato cinque aree verdi incolte situate in via Roma, via Antonio Cicu, via Fratelli Tanda, via Lazio e nel giardino della Biblioteca comunale, con il proposito di aggiornare e modificare l’elenco nel tempo con l’eventuale aggiunta di ulteriori aree idonee. Il progetto è finalizzato a favorire la riqualificazione delle aree dismesse e dei terreni agricoli inutilizzati, con l’obiettivo di arginare il fenomeno di consumo del territorio, di mitigare le situazioni di marginalità e degrado e migliorare il paesaggio urbano, oltre che orientare la formazione dei cittadini verso una cultura della qualità dei prodotti alimentari e della sana e sicura alimentazione.

«Un modo, nella volontà dell’amministrazione comunale - dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - per creare percorsi virtuosi di cittadinanza attiva e occasioni di aggregazione sociale e di conoscenza dell’ambiente urbano, coniugandoli con lo svolgimento di attività utili anche alla prevenzione e alla cura della salute». «L'orto urbano - afferma l’assessore alle Attività produttive Federico Basciu - nasce per promuovere l'integrazione sociale, la partecipazione attiva dei cittadini, la cura e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali. Siamo convinti che la cittadinanza risponderà con entusiasmo e spirito collaborativo a una iniziativa che la vedrà coinvolta attivamente per il bene e la crescita comune». Per l’assegnazione di un’area da adibire a orto urbano possono presentare domanda cittadini singoli o in gruppo, associazioni, scuole, istituti scolastici o le singole classi, che siano in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione dell’orto, non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto, in proprietà o ad altro titolo. Gli orti urbani dovranno essere utilizzati per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario.

