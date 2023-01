Scadranno il 10 febbraio alle 14 le domande per la selezione di sette giovani da impegnare per il Servizio Civile Universale a Sorso.

Sono quattro i progetti presentati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Fabrizio Demelas: “Promuovere la cultura, la lettura e la storia locale in Sardegna”, che vedrà impegnati due volontari di cui uno destinato ai giovani con minore opportunità; Sardegna, insula mirabilis. “Volontari per la promozione del territorio”, che prevede l'impiego di un volontario; "I polmoni delle città: percorsi di tutela ambientale e riqualificazione urbana”, nel quale saranno impiegati tre volontari, e “Occhio al rischio: volontari che diffondo la cultura della prevenzione”, per un volontario.

